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Son Dakika | ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 yaralı

18.10.2021 08:47

Son dakika gelişmesine göre ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletindeki bir AVM'de düzenlenen silahlı saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde yer alan Lancaster'daki Park City Alışveriş Merkezi'nde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 4 kişinin yaralandığı ifade edilirken, 2 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Polis, AVM'yi güvenlik kordonuna alırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Görgü tanıkları, silahlı saldırının AVM'nin yemek katında yaşandığını belirtirken, polisin AVM içerisinde arama yaptığını aktardı. AVM içinde çekilen görüntülerde ise, silah sesleri duyulurken, bir kişinin elinde silaha benzer bir cisim olduğu görüldü.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırı ile ilgili soruşturma başlatıldığını ve AVM'nin yarına kadar kapalı kalacağı belirtildi.

-İHA-

Son Dakika | ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 yaralı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | ABD'de AVM'de silahlı saldırı: 4 yaralı - Son Dakika


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