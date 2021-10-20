Son dakika... ABD'deki askeri üslerde bekletilen Afgan mültecilerin yaklaşık yarısı çocuk - Son Dakika

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kongrenin soru önergesine yanıt olarak gönderdiği mektupta, ABD içindeki üslerde göçmenlik işlemleri için bekletilen 53 binden fazla Afgan mültecinin yaklaşık yüzde 44'ünün çocuk olduğunu açıkladı.

Austin, Senato Silahlı Kuvvetler Komitesi Kıdemli üyesi Cumhuriyetçi Jim Inhofe'un ABD'nin tahliye ettiği mültecilere ilişkin soru önergesine yanıt verdi.

Wall Street Journal'ın ulaştığı mektupta, Asutin, ABD topraklarındaki üslerde işlem için bekletilen 53 binden fazla Afgan mültecinin yüzde 22'sinin kadın, yüzde 34'ünün ise erkek yetişkin olduğunu kaydetti.

Austin, mektupta Afganların kalan yüzde 44'ünün ise çocuk olduğuna dikkati çekerken, bunlardan kaçının ebeveynsiz olduğu konusunda detay vermedi.

ABD'nin toplam 124 bini aşkın kişiyi Afganistan'dan tahliye ettiğini kaydeden Austin, bunların yaklaşık 104 bininin Afgan olduğunu belirtti.

ABD, Afganistan'dan çekilme sürecinde tahliye ettiği 124 bin kişinin sadece 53 binini Amerikan topraklarına getirirken geri kalanını Avrupa ve Orta Doğu'daki askeri üslerde tutuyor.