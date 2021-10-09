Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ve BAE dışişleri bakanları ile görüşecek - Son Dakika

NEW ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 13 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın, İsrailli ve BAE'lı mevkidaşlarıyla "İbrahim Anlaşması"nın (Abraham Accords) imzalanmasından bu yana kaydedilen aşamayı ele alacağı belirtildi.

Açıklamada, ayrıca Bilinken'ın ikili ve üçlü görüşmelerinde gelecekteki fırsatlar, iş birliği ve bölgesel güvenlik ve istikrar gibi konuların gündeme geleceği ifade edildi.