Son dakika: ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı Powell, BMGK'de Irak Savaşı'na destek toplamaya çalışmıştı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 84 yaşında hayatını kaybeden ABD'nin ilk siyahi Dışişleri Bakanı Colin Powell, 2003'teki Irak Savaşı'nın mimarlarından biri görülüyordu.

Powell, Irak Savaşı'ndan önce Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) üyeleri ikna için yaptığı konuşmayla hafızalarda yer etmiş, yıllar sonra bu konuşmadan ötürü utanç duyduğunu açıklamıştı.

ABD'nin New York eyaletinde 5 Nisan 1937'de Jamaikalı göçmen bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelen Powell, New York şehrinin Harlem ve South Bronx bölgelerinde büyüdü ve City College of New York'ta okudu.

Powell, mezun olduktan sonra orduya girdi ve 1962-1963 ve 1968-1969'da Vietnam'da görev yaptı.

İlk siyasi görevine 1972'de Beyaz Saray üyesi olarak başlayan Powell, kısa süre sonra Yönetim ve Bütçe Ofisi'nin (OMB) müdür yardımcısı olan Frank Carlucci'nin asistanı oldu.

Powell, çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 1983'te Savunma Bakanı Caspar Weinberger'in askeri danışmanlığını yaptı.

Powell, 1987'de Frank Carlucci'nin yardımcısı ve ardından ulusal güvenlik işlerinden sorumlu başkanın yardımcısı olarak Ulusal Güvenlik Konseyi personeli oldu.

Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan,1987'de Carlucci'nin yerine Powell'ı atadı.

Powell, 1989'un başlarında Ordu Kuvvetleri Komutanlığını devraldı.

Nisan 1989'da dört yıldızlı bir general olan Powell'ı dönemin ABD Başkanı George Bush, aynı yılın ağustosunda Genelkurmay Başkanlığına aday gösterdi.

Powell, Genelkurmay Başkanlığı döneminde Panama'nın işgali, Çöl Kalkanı ve Çöl Fırtınası operasyonlarının yanı sıra Körfez Savaşı'nın planlanmasında öncü rol oynadı.

1993 yılında ordudan emekli olan Powell, 2000'deki ABD başkanlık seçimleri öncesinde Cumhuriyetçi Parti ön seçimlerinde John McCain'i destekledi.

Powell, George W. Bush tarafından 16 Aralık 2000'de Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterildi ve ABD Senatosu tarafından oy birliğiyle onaylanmasının ardından 20 Ocak 2001'de 65. Dışişleri Bakanı olarak yemin etti.

Dört yıllık görev süresinin çoğunluğu 11 Eylül saldırılarının sonrasından oluşan Powell, ABD'nin "terörizmle savaş" ortamında diğer ülkelerle ilişkilerinin yürütülmesi görevini üstlendi.

Powell'ın askeri deneyimleri 11 Eylül saldırılarının ardından yürüttüğü görevine katkıda bulundu.

Powell, dönemin ABD Başkanı Bush ve diğer üst düzey yöneticilerle ABD'nin "terörizmle mücadele" sürecinin ön saflarında yer aldı.

BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmayla hafızalara kazınmıştı

2003'teki Irak Savaşı'ndan önce BMGK'de yaptığı konuşmayla hafızalara kazınan Powell, Konsey'in 1441 sayılı kararına atıfta bulunarak Irak'ın kitle imha silahlarından arındırılması gerektiğini belirtmişti.

Powell, konuşmasında "Irak'ın terörizme karışması hakkında Washington yönetiminin bildiklerini" Konsey ile paylaşmış, daha sonra bu konuşmadan utanç duyduğu açıklamasını yapmıştı.

26 Ocak 2005'e kadar dışişleri bakanlığı yapan Powell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı komplikasyonlar nedeniyle 18 Ekim'de hayatını kaybetti.