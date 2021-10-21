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Son dakika! Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor - Son Dakika

Son dakika! Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor

21.10.2021 22:14
Son dakika! Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor

Bir son dakika haberine göre Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor Evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi: "Bir ciğerim mezardadır, bir ciğerim dağdadır" Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 780'ıncı gününde...

Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor

Evlat nöbetindeki anne Necibe Çiftçi:

"Bir ciğerim mezardadır, bir ciğerim dağdadır"

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 780'ıncı gününde devam ederken, Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden anne Necibe Çiftçi "Ben evladımı istiyorum. Benim ciğerimi benden koparmışlar. Ben evladımı istiyorum. Bir ciğerim mezardadır, bir ciğerim dağdadır. Ben evladımı istiyorum" dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 780'ıncı gününde de sürüyor. Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden gelip evlat nöbetine devam eden Necibe Çiftçi, oğlu Rojhat Çiftçi'nin 5 yıl önce terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığını ve büyük oğlu 4 çocuk babası Sami Çiftçi'nin de terör örgütüne destek vermediği gerekçesiyle kaçırılarak şehit edildiğini söyledi.

"Oğlumun elini kolunu bağlayarak infaz ettiler"

Oğlu Rojhat Çiftçi'nin 2015'te 17 yaşında PKK tarafından kaçırıp dağa götürdüğünü ifade eden anne Çiftçi, "2012'de de diğer oğlum Sami Çiftçi ise kardeşinin peşinde gittiği için bir gece bir grup PKK bizim evi sardı. Gelip benim oğlumu evden çıkarıp bir ahıra götürdüler. Elini kolunu bağlayarak infaz ettiler. Ne için? Kardeşinin peşinde dolaştığı için kardeşini arıyor diye. Buradaki eylemimiz de 3 yılımıza girdik. Biz burada HDP binasının kapısında bu mücadelemize devam ediyoruz ve de devam edeceğiz. Biz evlatlarımızı HDP'den, PKK'dan almadan biz buradan kalkıp gitmeyeceğiz" dedi.

"Evladımı bana versinler ben bakıp evime gideyim"

Tek isteğinin evladı olduğunu aktaran anne Çiftçi, "Ben evladımı istiyorum. Benim ciğerimi benden koparmışlar. Ben evladımı istiyorum. Bir ciğerim mezardadır, bir ciğerim dağdadır. Ben evladımı istiyorum. Evladımı bana versinler ben bakıp evime gideyim. Ben evladımı da HDP PKK'dan istiyorum. İnşallah Allah'ın izniyle devletimiz gücüyle ben diğer evladıma kavuşurum" diye konuştu.

Son dakika! Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor
Son dakika! Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor
Son dakika! Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor
Son dakika! Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor

Halkların Demokratik Partisi, Çiftçi, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Acılı aileler çocuklarını PKK ve HDP'den istiyor - Son Dakika


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