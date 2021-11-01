Son dakika! Adalet Bakanı Gül, Aydın'da "uzlaşı kütüphanesi" açtı - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aydın'ın Nazilli ilçesindeki Bayındır İlkokulu bünyesinde kurulan "uzlaşı kütüphanesi"nin açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Abdulhamit Gül, açılışta yaptığı konuşmada, kütüphanenin uzlaşı kültürünü yaygınlaştırmaya yardımcı olacağını söyledi.

Kimsenin kavga etmemesi ve suça bulaşmaması temennisinde bulunan Gül, "Bu konuda bir uzlaşma gerektiğinde de kitap, en iyi arkadaş ve uzlaşıcı için en iyi araç olur. Türkiye'de yaklaşık 5 yılda 1 milyon kişi bu müesseseyle barıştı, uzlaştı. Türk milleti olarak uzlaşma kültürüne en fazla sahip bir milletiz. Bizim uzlaşma, bir arada yaşama, birlikte meseleleri paylaşma ve helalleşme gibi bir kültürümüz var." dedi.

Uzlaşma ve helalleşmenin Türk milletinin en büyük gücü olduğunu kaydeden Gül, "Türkiye yolunda emin adımlarla ilerliyor. 98. yılını kutladığımız Cumhuriyetimiz inşallah kıyamete kadar ay yıldızlı bayrağımız özgürce dalgalanacak. Daha büyük ve güçlü Türkiye'yi çocuklarımız kuracak. Onlara güveniyoruz. Onların daha güzel bir Türkiye'de yaşaması için gece gündüz çalışıyoruz." diye konuştu.

Açılışın ardından Abdulhamit Gül, kütüphanede inceleme yaptı.

Daha sonra okulun bulunduğu bölgedeki kahvehanede vatandaşlarla sohbet eden Gül, Nazilli Adliyesine de ziyarette bulundu.