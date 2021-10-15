Devletin zarara uğratılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında çok sayıda zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

Şafak vakti belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, aralarında eski İl Milli Eğitim Müdürü V.D. ile müteahhit ve iş adamlarının da bulunduğu çok sayıda zanlıyı gözaltına aldı.

Adana 'da ihaleye fesat karıştırılarak devletin zarara uğratıldığı iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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