Üye Girişi
Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı

18.10.2021 10:42
Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı

Son dakika haberi: Adana merkezli 18 ilde Amerika tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6'sı kadın toplam 46 kişi gözaltına alındı.

Adana merkezli 18 ilde Amerika tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlenen operasyonda 6'sı kadın toplam 46 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin banka hesaplarından 70 milyon liralık işlem yapıldığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Amerika Birleşik Devletleri tabanlı 4 farklı internet sitesi üzerinden yasa dışı bahis oynatan suç örgütüne yönelik 8 ay önce çalışma başlattı.

Ekip, kimliklerini ve adreslerini belirlediği 57 şüpheliyi yakalamak için Adana merkezli 18 ilde cuma sabahı şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 kadının da aralarında olduğu 46 kişi gözaltına alındı. 15 kişi emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 31 kişi de adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin banka hesaplarından 70 milyon liralık işlem yapıldığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden birinin tanınmamak için çift maskeyle yüzünü kapatması dikkat çekti. - ADANA

Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı
Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı
Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı
Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı
Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı
Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı
Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı

Amerika Birleşik Devletleri, Banka, Bahis, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı 10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü 10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı 10:08 Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı
Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir 09:55 Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde 09:47 Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde gece saatlerinde susturucuyla başından vuruldu 09:41 Korkunç olay! Ailesiyle birlikte yaşadığı evde gece saatlerinde susturucuyla başından vuruldu
Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi 09:29 Ali Şansalan ve Uğurcan Çakır arasında yaşananlar taraftarı sinirlendirdi Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış 09:06 Okan Kurt'un alıkonulduğu kavgada Baba Abdi Kurt'un aracı parçalanmış

Son Dakika Haberleri
10:39 Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor
10:28 Kalp krizi geçirdiği sanılıp iki kez anjiyo yapıldı, gerçek başka çıktı
10:19 AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi
10:16 Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü
10:08 Oyuncu Arzu Yanardağ'dan yıllar sonra gelen itiraf: Borderline'ım vardı
10:02 Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum
09:57 Meteoroloji uyardı! Özellikle Karadeniz bölgesine "Şiddetli yıldırım" uyarısı yaptı
09:55 Kripto dünyasının en çok takip edilen isminden Mezkez Bankası'na öneri: Rezerve 5 milyar dolarlık Bitcoin eklenebilir
09:46 Son dakika: Dolardaki yükseliş devam ediyor! 9,29 ile en yüksek seviyesinde
09:46 Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler
Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor Fabrikadan çıktığı gibi duran Tofaş'a fiyat biçilemiyor         
10:39
AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi AK Partili Ortahisar Belediye Başkanı'nın 'Şikeci Fenerbahçe' paylaşımı taraftarı öfkelendirdi         
10:19
Vatandaş çığlık seslerine koştu! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı Vatandaş çığlık seslerine koştu! Boşanma aşamasındaki eşini defalarca bıçakladı         
10:12
Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum Serhat Akın'dan hakem Ali Şansalan'a ağır yorum: Bu hakem art niyetli değilse ben bir şey bilmiyorum         
10:03
Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı Rapçi Murda'ya gözaltı şoku! Şarkılarıyla uyuşturucuya özendirme suçundan ifadesi alındı         
09:50
Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler Fenerbahçe'de Ali Koç, Altay Bayındır ve Mesut Özil taraftara seslendi! Tek tek söz verdiler         
09:46
Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez Kudret narı rağbeti artıyor! Faydaları saymakla bitmez         
09:40
Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak Prof. Dr. Uğur Şahin'den 3. doz açıklaması: Hastalığın bulaşmasını tamamen durduracak         
09:26
Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar Bill Gates'in kızı evlendi! Önce imam nikahı sonra da resmi nikah kıydılar         
09:04
Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt'tan kavgaya dair ilk açıklama: Beni tehdit eden kişi Cumhurbaşkanı'nın berberiymiş         
23:32
Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti Okan Bayülgen'den Mehmet Ali Erbil'in taciz mesajı için olay yorum! Sonra hemen düzeltti         
20:22
Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor Görenler dönüp bir daha bakıyor! Selen Soyder'in büyük değişimi görenleri şaşırtıyor         
19:35
Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı Kazada ölen kızının başından ayrılmayan baba, yürek parçaladı         
18:04
Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi Bilim Kurulu Üyesi Mustafa Necmi İlhan'a 15 gün meslekten men cezası verildi         
17:23
Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu Emlakçı, satılık evin banyosunda video çekti! Aynada gördüğü adam nedeniyle adeta dili tutuldu         
16:51
Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı Elbise mi desek, tanga mı! Hande, kırmızı deri kıyafetiyle Belarus'u gecelerini yaktı         
16:23
Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi Çin ve Tayvan arasındaki gerilim tırmanıyor! Medyanın tehdit gibi haberi orduyu harekete geçirdi         
13:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2021 10:47:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Adana merkezli yasa dışı bahis operasyonu: 46 gözaltı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement