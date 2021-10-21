Adıyaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen M.B, Ü.B, Z.B. ve A.S. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.A.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis ekipleri, kentte farklı zamanlarda şüphe üzerine durdurdukları otomobilde 150 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Adıyaman'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü tutuklandı - Son Dakika