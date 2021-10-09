Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
H.T.Ç. idaresindeki 03 EN 451 plakalı otomobil, Sanayi Kavşağında Ş.S'nin kullandığı 48 ET 854 plakalı kamyonete çarptı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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