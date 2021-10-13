Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda iki şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıya adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıya adli işlem yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fakıpaşa Mahallesi'ndeki bazı sokaklarda uyuşturucu madde satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, iki adrese düzenlediği operasyonda bir miktar uyuşturucu hap ve iki adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi. Ekipler, adreslerde yakaladığı Ö.D. ile M.A. hakkında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlattı.

Son Dakika

Dünya rekortmeni atlet evinde ölü bulundu! Spor dünyası Tirop'un acısını yaşıyor

CHP ve İYİ Parti'den sonra bir "siyasi cinayet" iddiası da Davutoğlu'ndan geldi: Şu anda dostça uyarılar geliyor

Marketlerdeki fitalat maddesine dikkat! 91 bin ila 107 bin kişinin ölümüne sebep oldu

Son Dakika! Dolar, 9 liranın üzerine çıktı

Zeynep Bastık'ın eşi konuştu: Küfürlerinizin bir kısmını gördüm komik şeyler var

Tanju Özcan, TRT dizisindeki "Köroğlu" karakteri için Devlet Bahçeli'ye mektup yazdı! İki talepte bulundu

İki kardeş arasında tartışma çıktı: 1 ölü

Markette alışveriş yaptığı esnada 4 metre yükseklikten aşağı düşen kadının ayak bilekleri kırıldı