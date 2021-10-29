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Son dakika! Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonu - Son Dakika

Son dakika! Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonu

29.10.2021 14:18
Son dakika! Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonu

Son dakika haberler: Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 4 yabancı uyrukludan 3'ü sınır dışı edildi biri de cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan ve adliyeye çıkarılan 4 yabancı uyrukludan 3'ü sınır dışı edildi biri de cezaevine gönderildi.

Adliyeye çıkarılan M.A, A.A, A.E.H. sınır dışı edilirken, Konya Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca hakkında, "Örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Suriye uyruklu A.E.B ise cezaevine gönderildi.

Olay

Afyonkarahisar'da DEAŞ'a yönelik dün düzenlenen operasyonda, örgüt üyesi oldukları öne sürülen Tunus uyruklu M.A. ve A.A. Sümer Mahallesi'ndeki evlerinde yakalanmış, şüphelilerin evinde bulunan Konya Ağır Ceza Mahkemesince "DEAŞ'a bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Suriyeli A.E.B. ile A.E.H. de gözaltına alınmıştı.

Karahisar, Konya, Terör, DEAŞ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonu - Son Dakika


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