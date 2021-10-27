Kaçan kişilerin yakalanması için çalışma yapan ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaralı N.Ö. ambulansla Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda H.Ö'ye ait iş yerinde misafir olarak bulunan N.Ö. elinden yaralandı, saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Leylek Pınar Mahallesi Vali Konağı Caddesi üzerinde bulunan iş yerine kimliği belirsiz bir kişi silahlı saldırıda bulundu.

Ağrı'da, iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Ağrı'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika

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