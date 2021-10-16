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Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada - Son Dakika

Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada

16.10.2021 11:55
Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada

Son dakika haberleri: ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü A.G., ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarparak devrilen TIR'ın sürücüsü A.G., ağır yaralandı. Kaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında, İncekum Mahallesi D-400 yolunda meydana geldi. İlçe merkezi yönünde giden A.G.'nin kullandığı 41 AFH 896 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp, devrildi. Sürüklenen TIR, yolun sağında park halindeki tur otobüsüne çarparak durdu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. TIR sürücüsü A.G., sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla ağır yaralı kurtarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü, ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Jandarma ise kazayla ilgili inceleme başlattı.Öte yandan kazanın, iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde TIR'ın refüje çarparak, devrildiği anlar yer aldı.


Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada
Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada
Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada
Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada
Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada

Jandarma, İtfaiye, Alanya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Alanya'da, sürücünün ağır yaralandığı TIR kazası kamerada - Son Dakika


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