Amasya'nın Merzifon ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Hayrettin Akyüz idaresindeki 34 ZBK 61 plakalı hafif ticari araç ile Sefa Aktaş yönetimindeki 05 FF 006 plakalı minibüs, Sarıköy mevkisinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç savrularak devrildi. Kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Akyüz ile araçtaki Mehmet ve Zinnet Akyüz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.