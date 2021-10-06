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Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika

Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

06.10.2021 10:47
Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]

Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltıANKARA'da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve haklarında aranma kaydı bulunan 1'i kadın 3 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

ANKARA'da FETÖ/PDY içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen ve haklarında aranma kaydı bulunan 1'i kadın 3 kişi, operasyonla gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, FETÖ/PDY'ye üye oldukları gerekçesiyle haklarında aranma kaydı bulunan 3 şüphelinin Ankara'da faaliyet göstermeye çalıştığı tespit edildi. Örgütün talimatları doğrultusunda gizlilik içinde faaliyetlerini sürdüren şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, daha önce Rize'de 'örgüt ablası' olarak görev yaptığı belirlenen B.O. adlı kadın ile Ş.K. ve A.K. gözaltına alındı.

B.O.'nun, örgütte çeşitli kademelerde faaliyet yürüttüğü, Ş.K.'nin ise geçmiş tarihlerde FETÖ/PDY içerisinde 'Ankara Sincan bölge imamlığı' ve 'eyalet talebe mesullüğü' yaptığı belirlendi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda hatlı-hatsız telefon ve dijital materyal ele geçirildi. Telefon ve dijital materyallerin incelenerek terör örgütünün güncel faaliyetleri ile talimatlarının deşifre edilebilmesi için İstihbarat, TEM ve Siber Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan özel ekip kuruldu.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı
Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Fetullahçı Terör Örgütü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da FETÖ operasyonu: 3 gözaltı - Son Dakika
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