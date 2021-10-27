Son dakika... Ankara'da kaçakçılık operasyonlarında 19 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ankara Emniyet Müdürlüğü, geçen hafta kaçakçılığın önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonlarda, 19 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, kentte 18-24 Ekim arasında sigara, tütün, alkollü içki ve akaryakıt kaçakçılığına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 92 bin 208 litre kaçak karışımlı akaryakıt, 2 bin 100 paket kaçak sigara, 1256 kaçak muhtelif ve elektronik eşya, 1095 kaçak ilaç, 450 kilo kaçak tütün, 9 tarihi eser niteliği taşıyan sikke ve obje, 3 kaçak cep telefonu, sigara sarma makinesi, kompresör ve 1 milyon 183 bin 700 adet sigara sarmak için kullanılan kaçak makaron ele geçirildi.

Operasyonlarda, 19 şüpheli gözaltına alındı.