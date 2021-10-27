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Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika

Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

27.10.2021 18:37
Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Son dakika haberi... Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik düzenlenen 4 ayrı operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticareti faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 23-26 Ekim tarihlerinde 4 farklı operasyon geçekleştirildi. Ankara Şereflikoçhisar ilçesi Mustafacık Mahallesi Yol Kontrol ve Arama Noktası'nda yapılan kimlik kontrolü sırasında şüpheli hareketler sergileyen E.D.'ye üst araması yapıldı. Aramada, E.D.'nin üzerinde 2 gram esrar ele geçirildi.

Ankara Altındağ ilçesi Karacaören Mahallesi'nde de jandarma ekiplerince durdurulan Antalya plakalı bir araçta bulunan H.Y, E.Y. ve Y.Ş. adlı şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araç araması yapıldı. Aramada aracın alt kısmına bantlanmış şekilde bulunan çanta içerisinde 46 gr eroin, 11 gr metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Ayrıca aynı şahısların evinde de yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu hap ve sahte Euro ele geçirildi.

Ankara Etimesgut ilçesi Atayurt Mahallesi'nde S.G.'nin uyuşturucu imal ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşılması üzerine yapılan ev aramasında, çeşitli ağırlıklarda eroin, esrarın yanı sıra 2 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ankara Beypazarı ilçesi Acısu Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurulan Ankara plakalı bir aracın içerisinde K.E.A.'nın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine araç içerisinde ve şahıs üzerinde arama yapıldı. Aramada, 10 gram eroin, 1 gram metamfetamin ve 6 adet uyuşturucu uyarıcı hap ele geçirildi. 4 ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - ANKARA

Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı

Uyuşturucu, Jandarma, Tragger, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı - Son Dakika
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