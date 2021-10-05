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Kolombiya bağlantılı uyuşturucu baronları tutuklandı - Son Dakika

Kolombiya bağlantılı uyuşturucu baronları tutuklandı

05.10.2021 09:39
Kolombiya bağlantılı uyuşturucu baronları tutuklandı, System.String[]

Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu sevkiyatının baronu olduğu tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kolombiya'dan Türkiye'ye uzanan uyuşturucu sevkiyatının baronu olduğu tespit edilen 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçakçılık ve narkotik ekiplerinin yaklaşıp 9 aydır takibi sonunda yurt dışı yollardan ülkeye yüklü miktarda kokain soktuğu belirlenen 6 kişi gözaltına alınmış, emniyetteki işlemlerinin ardından da adliyeye sevk edilmişti. Ankara Batı Adliyesi'nde hakim karşısına çıkan 6 şüpheliden 5'i Sulh Ceza Hakimliğince 'örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklandı.

Yüklü miktarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheliler Ankara, İstanbul ve Sakarya illerindeki operasyonla gözaltına alınmış ve emniyetteki ifadelerinde 3'ü suçlamaları kabul etmişti. Gemilerle ve kargo uçaklarıyla ülkeye kokain sokan sanıklar, bu maddeleri de gizlemek için muz, çiçek ve kahve kutularının arasına koymuşlardı. Yapılan operasyonlarda ise toplamda 70 kilo 634 gram kokainin ele geçirildiği öğrenildi.

Sanıkların tutuklanmalarına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2021/2318 sayılı soruşturma dosyası üzerinden, örgütlü olarak yurt dışından yüklü miktarda uyuşturucu madde ithal edip yurt içinde satmak suretiyle uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla ilgili şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma kapsamında toplanan delillere istinaden farklı illerde (Ankara, İstanbul, Sakarya) bulunan şüpheliler; G.Ç., T.C., A.A., G.P., L.G., N.A., L.T., İ.A., U.Y. ve S.A.'nın belirlenen adreslerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla 27.09.2021 tarihinde arama ve el koyma işlemi yapılmış, şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, şüphelilerden İ.A., U.Y, S.A.'nın yurt dışında oldukları tespit edilmiş, şüpheli L.T. henüz yakalanamamış, diğer 6 şüpheli (G.Ç, T.C., G.P., A.A., L.G. ve N.A.) ise yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve delillerden hareketle muhtelif tarihlerde ara yakalama işlemleri gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda; Kolombiya'dan 18.01.2021 tarihinde İstanbul'a gelecek Türk Hava Yolları uçağının kargosunda yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşılması üzerine gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemi neticesinde 24 kilo 600 gram kokain maddesi, Kolombiya'dan 24.03.2021 tarihinde İstanbul'a gelecek Türk Hava Yolları uçağının kargosunda yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşılması üzerine gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemi neticesinde 2 kilo184 gram kokain maddesi, ele geçirilmiştir. Bahse konu soruşturma dosyası kapsamında 05/09/2021 tarihinde Mersin Limanı'na ulaşacak bir gemi ile muz yüklü konteyner içerisinde yasa dışı yollarla uyuşturucu sokulacağı bilgisine ulaşılması üzerine Mersin ilinde gerçekleştirilen arama ve el koyma işlemi neticesinde muz yüklü konteyner içerisinde 39 parça halinde toplam 44 kilo 850 gram kokain maddesi ele geçirilmiş, bu olayla ilgili olarak Mersin ilinde şüpheliler; D.K.H. (Irak uyruklu), V.D. ve İ.D. 07.09.2021 tarihinde tutuklanmış, bu soruşturma dosyası irtibatlı olması nedeniyle Mersin Cumhuriyet Başsavcılığının 08.09.2021 tarihli yetkisizlik kararı ile Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatına istinaden yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler; G.Ç, T.C., G.P., A.A., L.G. ve N.A. ifadelerinin alınmasına müteakip müsnet suçtan (Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Uyuşturucu Madde Ticareti) tutuklanmaları istemiyle Ankara Batı Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, Mahkemece şüphelilerden; G.Ç., T.C., G.P., A.A. ve N.A. tutuklanmasına, şüpheli L.G. hakkında yurtdışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararına hükmedilmiştir. Soruşturma kapsamlı bir şekilde yürütülmekte olup, diğer şüphelilerin yakalanmalarına yönelik çalışmalara ilgili kolluk birimlerince devam edilmektedir" denildi.

(Engin Yağcı/İHA)

Kolombiya bağlantılı uyuşturucu baronları tutuklandı

Münir Karaloğlu, Cumhuriyet, Uyuşturucu, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kolombiya bağlantılı uyuşturucu baronları tutuklandı - Son Dakika


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