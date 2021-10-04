Son dakika... Anneleri ölünce öksüz kalan 7 yavru kurtarıldı - Son Dakika

Denizli'nin Çal ilçesinde otomobilin çarpması sonucu anneleri ölen 7 sokak köpeği, ekipler tarafından kurtarıldı. Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, "Sürücüler özellikle gece saatlerinde dikkat etsin" uyarısında bulundu.

Çal ilçesine bağlı Akkent Mahallesinde akşam saatlerinde 7 yavrusunu emzirmek için yolun karşı tarafına geçen sokak köpeğine seyir halindeki otomobil çarptı. Yavrularına 3 metre kala yaşamını yitiren sokak köpeğinin ölü bedenini görenler, Çal Belediyesi Zabıtasını aradı. Olay yerine gelen ekipler, telef olan köpeğin 7 yavrusunu yolun kenarından alarak süt ile besledi. Ardından ekipler Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Kliniği'ne giderek yavrularını teslim etti. Köpek yavruları burada bakıma alınarak hayata tutunmaları sağlandı.

Başkan Akcan'dan sürücülere uyarı

Sürücülere uyarıda bulunan Çal Belediye Başkanı Fethi Akcan, her sokak hayvanı ya da yaban hayvanının yaşam hakkı olduğunu söyleyerek, "Akşam ve gece saatlerinde sürücülerimiz lütfen hız yapmasın. Mahalleleri birbirine bağlayan yollar başta olmak üzere Çal-Denizli asfaltı üzerinde çok sayıda hayvan telef oluyor. Bu durumda otomobillerde zarar görüp, insanlarımız ekonomik kayba uğruyor. Ender bulunan oklu kirpi gibi hayvanlarımızda hız yapan otomobiller tarafından çarpılabiliyor. Sürücülerimiz dikkatli olsunlar" dedi. - DENİZLİ