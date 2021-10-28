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Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli - Son Dakika

Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli

28.10.2021 09:56

Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli Adana'da polis, apart otelde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına aldı Adana'da polis, apart otelde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli

Adana'da polis, apart otelde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına aldı

ADANA - Adana'da polis, apart otelde uyuşturucu sattığı öne sürülen 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesindeki bir apart otelde uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Polis, yaptığı takipte Orhan I. (39), kardeşi Ömer I. ile arkadaşı Metin Y.'nin (32), apart otele gelen kişilere uyuşturucu madde sattığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 33 gram metamfetamin, 6 gram bonzai ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucu maddeyi satmadıklarını, kendilerinin kullandığını öne sürdü. İşlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi. 3 zanlı da çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli
Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli
Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli
Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli
Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli

Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Adana, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli - Son Dakika


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SON DAKİKA: Apart otelde uyuşturucu satışına polis engeli - Son Dakika
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