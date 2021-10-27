Mersin'in Tarsus ilçesinde, aracından otoyola savrulan meyveleri toplayan kişi, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Adana- Pozantı Otoyolu'nda, Ahmet Karakaya 38 PC 392 plakalı hafif ticari aracından yola savrulan bir kasa meyvesini toplamak için aracını yol kenarına durdurdu.
Meyveleri toplamaya başlayan Karakaya'ya, M.A. idaresindeki 33 ABD 555 plakalı otomobil çarptı.
Kazada, Karakaya olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan sürücü M.A. ise ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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