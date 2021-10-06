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Son dakika! Bağcılar'da kendisinden ayrılan sevgilisinin evine bomba atan sanık hakkında karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika! Bağcılar'da kendisinden ayrılan sevgilisinin evine bomba atan sanık hakkında karar açıklandı

06.10.2021 11:17
Son dakika! Bağcılar'da kendisinden ayrılan sevgilisinin evine bomba atan sanık hakkında karar açıklandı, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Bağcılar'da kendisinden ayrılmasını kabullenmediği kız arkadaşının ailesi ile yaşadığı evine bomba atan sanık hakkında karar açıklandı.

Bağcılar'da kendisinden ayrılmasını kabullenmediği kız arkadaşının ailesi ile yaşadığı evine bomba atan sanık hakkında karar açıklandı. Mahkeme sanık Tolga Zararsız'ın 8 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bağcılar'da ayrılığı kabul etmeyerek eski sevgilinin ailesiyle yaşadığı eve bomba atan sanık Tolga Zararsız hakkında karar açıklandı. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nden görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Tolga Zararsız ile müşteki Dilek K. ve Erdoğan K. hazır bulundu.

"DİLEK ARKADAŞLARIMLA GÖRÜŞMÜŞ BU DURUM BENİ ÇILDIRTTI"

Duruşmada savunması sorulan sanık Tolga Zararsız Dilek K. ile 2019 yılında arkadaşlığının başladığını söyleyerek, "İlk başlarda çok iyiydik, niyetim ciddiydi. Sonra Dilek 2020'nin Ekim ayında ilişkimizi bitirdi. Bu durumu ilk başlarda kabullenemedim doğru, bana çok zor geldi. Daha sonra Dilek benim arkadaşlarımla görüşmeye başlamış. Bu durum beni çıldırttı. Yakın arkadaşlarımla görüşmemesi için Dilek'in babasıyla görüştüm. Babası bana 'bu duruma engel olacağım' dedi ama olmadı. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldılar. Ben de bu karara bazen uydum bazen uymadım" dedi.

"DİLEK'İ HALA SEVİYORUM"

Dilek K.'nın karşı binasında oturan biriyle arkadaş olduğunu söyleyen sanık Zararsız, "Arkadaş olduğum kişi Dilek dışarı çıktığında bana haber veriyordu. Dilek benim yakın arkadaşlarımla görüştüğünden namusum gitmiş gibi hissediyordum. Olayda kullandığım patlayıcılar yılbaşında havai fişek olarak kullanılan malzemelerdir. Ben bunlardan alıp daha korkunç hale nasıl getiririm diye düşündüm. Birini patlayacak diğerini patlamayacak şekilde ayarladım. Dilek dışarı çıkınca yabancı uyruklu olan arkadaşım bana haber verdi. Bir buçuk saat bekledim ama Dilek gelmedi. Evlerinin ışıkları sönüktü. Korkutmak amacıyla arka bahçe duvarının üstüne hazırladığım patlayıcıları koydum ve ateşledim. 6-7 metre kadar uzaklaşıp korunaklı bir yere girdim. Patlayıcı patladı, daha sonra kontrol ettim ve evin ışıkları yandı. Pişmanım. Öldürmeye teşebbüs etmiş olsaydım bombayı arka tarafa değil onların yatak odalarının camlarının önüne koyardım. Amacım onları korkutup Dilek'in benimle iletişime geçmesini sağlamaktı. Dilek'i hala seviyorum. Ben onları öldürecek bir insan değilim" şeklinde konuştu.

Sanık savunmasının ardından mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Zararsız'ın Dilek K.'nın eski erkek arkadaşı olduğunu söyleyerek "Dilek'in sanıktan ayrıldığı, sanığın bu durumu kabullenmediği, suç tarihinde, sanığın yanında getirdiği patlayıcı maddeleri müştekilerin evine attığı, maddelerden birinin patladığı, 1 adet patlamamış bombanın, bomba imha ekibi tarafından daha sonra bulunduğu" ifadelerini kullandı.

EVİNDE BOMBA YAPIM MALZEMELERİ ELE GEÇİRİLDİ

Mütalaada sanığın evinde yapılan aramalarda olay yerindeki patlayıcılara benzer bomba yapım yapımı malzemelerinin ele geçirildiği ve alınan raporlara göre söz konusu bombaların canlılar üzerinde öldürücü etkisinin olduğu belirtildi.

MÜTALAADA SANIĞIN 48 YILA KADAR HAPİSLE CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Sanığın bomba attığı sırada evde Dilek K.'nın anne ve babası Erdoğan K. ile Nursel K.'nın bulunduğu, Dilek K.'nın ise bulunmadığı da mütalaada açıklandı. Tolga Zararsız'ın Erdoğan K. ve Nursel K. evdeyken onları öldürmeye elverişli bomba atarak 'öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği aktarıldı. Mütalaada sanığın 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar, 2 kişiye karşı 'bombalama suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 2'şer kez 13 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık hakkında Dilek K.'ya yönelik her ne kadar öldürmeye teşebbüs suçundan kamu davası açılmış ise de sanığın eylemi gerçekleştirdiği sırada evde bulunmadığı gerekçesiyle Dilek K.'ya karşı 'işlenemez' suç niteliğinde bulunduğundan beraatına karar verilmesi mütalaada istendi.

"BAZI ŞEYLERİ ZORLAMAMAK GEREKİYORMUŞ BUNU ANLADIM"

Mütalaanın ardından son sözü sorulan sanık Zararsız, "Yaptığım şey doğru değil. Katılanlardan özür dilerim. Gereksiz bir hareketti. Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş bunu anladım" dedi.

Sanığın son sözünün ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti Tolga Zararsız'ın 'nitelikli şekilde mala zarar verme' suçundan 3 yıl 4 ay hapis, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma' suçundan 5 yıl hapis ve 20 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı tarafından hazırlanan iddianamede, 19 Aralık 2020 tarihinde Bağcılar'da meydana gelen bombalama olayı anlatıldı. Müşteki Dilek K.'nın alınan ifadesinde şüpheli Tolga Zararsız ile eski sevgili olduklarına ayrılığı kabullenemediğine ve sürekli tehdit edildiğine yer verildi. Aynı şekilde dosyada müşteki olan Dilek K.'nın annesi Nursel K. ile babası Erdoğan K. da aynı beyanlarda bulunmuştu. Araştırmalar neticesinde müştekinin evinde bir adet fişek, camın önüne düşmüş bantlı sarılı patlayıcı düzenek ele geçirildiği anlatılmıştı. Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, birbirlerine bantlarlar yapıştırılarak oluşturulmuş el yapımı bomba yapımında kullandığı değerlendirilen basınçlı gaz tüpleri, ses tabancası fişekleri, koli ve elektrik bantları, sıcak silikon çubukları ve alüminyum folyonun bulunduğunu belirtmişti. Aynı zamanda iki bombanın bulunduğu birisinin patlamadığına yer verilmişti. Şüphelinin ise kendine isnat edilen suçlamaları kabul etmediği belirtilmişti. Savcılık şüpheli Tolga Zararsız'ın 'bombalama ya da nükleer silah kullanmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 3 müşteki açısından ayrı ayrı 13 yıldan 20 yıla, 'tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar olmak üzere toplamda 43 yıldan 68 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etmişti.

(Melike İnal/İHA)

Patlayıcı, Bağcılar, Mahkeme, Bomba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bağcılar'da kendisinden ayrılan sevgilisinin evine bomba atan sanık hakkında karar açıklandı - Son Dakika


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