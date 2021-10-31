Son dakika! Bahçelievler'de binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bahçelievler'de bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Yadigar Sokak'taki 6 katlı binanın çatı dairesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bina sakinleri tahliye edildi.

Daha sonra ekiplerin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.