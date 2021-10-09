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Son dakika: BAKAN GÜL: ÖZEL HAYATIN KORUNMASI İLKESİ, HASSASİYETLE KORUNMALI - Son Dakika

Son dakika: BAKAN GÜL: ÖZEL HAYATIN KORUNMASI İLKESİ, HASSASİYETLE KORUNMALI

09.10.2021 11:36

Son dakika gündem haberi: Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti il binasında partililerle bir araya geldi.

Mardin'e gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti il binasında partililerle bir araya geldi. Bakan Gül'e, AK Parti MKYK üyesi Orhan Miroğlu, İl Başkanı Fatuk Kılıç ve AK Parti Milletvekili Şeyhmus Dinçer de eşlik etti. Bakan Gül ve beraberindekiler bir süre partililerle görüştükten sonra basın açıklaması yaptı. AK Parti'nin, Türkiye'nin kaderini değiştirdiğini ve hep aydınlığa doğru ilerlediğini belirten Bakan Gül, 6- 8 Ekim 2014 olaylarına da değindi. Bakan Gül, "6- 8 Ekim olaylarının yıl dönümündeyiz. 7'nci yıl dönümünde Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. O olaylarda da Türkiye'yi terörün karanlığına itmek isteyen odakların direktifleriyle ülkemizde bir kaos oluşturulmak istendi. 2 polisimiz şehit edildi. Yasin Börü kardeşimiz ve arkadaşları şehit edildi. 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vesileyle 6- 8 Ekim vandallığını ve olaylarını çıkartan, yapan bütün bu failleri de bir kez daha nefretle telin ediyor, kınıyorum" dedi. Mardin'in dinlerin, dillerin sembolü olduğunu belirten Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mardin'imizin Cumhurbaşkanımıza, partimize verdiği destek de güçlü bir destektir. Bunun da ötesinde ne olursa olsun AK Parti Hükümeti, Cumhurbaşkanımız liderliğinde Türkiye'nin doğusunda ne varsa batısında, batısında ne varsa doğusunda olacak. Asla ayrımcılık yapmayacağız anlayışıyla Mardin'e hükümetimiz her türlü hizmetini yaptı, yapmaya da devam edecektir. Bizim siyasetimiz particilik değil, bizimkisi memleket davasıdır. Mücadelemiz Türkiye'yi daha da ileriye götürme, büyük ve güçlü Türkiye mücadelesidir. Bu mücadelemizde de yollar, köprüler inşa ettik ama daha önemlisi gönüllere giden yolları köprüleri inşa ettik. Çünkü gönül kazanmak, oy kazanmak, seçim kazanmaktan daha da önemlidir. Hem gönülleri kazanacağız hem de seçimlerde milletimizin desteğini alarak yolumuza devam edeceğiz. AK partiyle beraber yeni Türkiye'de düşüncesi, inancı, mezhebi, kılık- kıyafeti, yaşam tarzı ne olursa olsun sen de bu 84 milyondan bir kişisin, bu memleketin tapusunda senin hakkın var. Sen bu memleketin birinci sınıf vatandaşısın diyerek ötekileştirmeden 84 milyonu kucaklayan bir AK Parti anlayışını hep beraber inşa ettik. Türkiye'de ret, asimilasyon politikalarıyla ülkemiz, özellikle 90'lı yıllarda çok zaman kaybetti. Çok acılar çekti. Binlerce yıl sahip olduğu kültürünü reddeden, inkar eden asimilasyon politikalarıyla boğmaya çalışan anlayışa Cumhurbaşkanımız son verdi. ve böylece eski Türkiye alışkanlıklarını asla ama asla ülkemizde bir daha da görmeyeceğimiz şekilde mücadelemizi sürdürüyoruz. Daha da fazlasını elbette el birliğiyle inşa ederek yolumuza devam edeceğiz. Tüm bunlar olurken huzurumuza kast etmek isteyenlerin de boş durmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. İşte 6- 8 Ekim olaylarının yıl dönümündeyiz. 7'nci yıl dönümünde Yasin Börü ve arkadaşlarını rahmetle, minnetle anıyoruz. O olaylarda da Türkiye'yi terörün karanlığına itmek isteyen odakların direktifleriyle ülkemizde bir kaos oluşturulmak istendi. 2 polisimiz şehit edildi. Yasin Börü kardeşimiz ve arkadaşları şehit edildi. 37 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu vesileyle 6- 8 Ekim vandallığını ve olaylarını çıkartan, yapan bütün bu failleri de bir kez daha nefretle telin ediyor, kınıyorum. Yasin Börü ve arkadaşları da yine hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyoruz. Bu coğrafya hepimizin ortak tarihidir, ortak geleceğidir, ortak kaderidir. Bu güzel vatanın hepimizin ortak kadri olduğu bilincinde ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. Bizi bir birimizden ayırmak isteyenlere kompartımanlara bölmek isteyenlere asla fırsat vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz."

'DİYARBAKIR ANNELERİNE SELAM OLSUN'

Dağa kaçırılan evlatları için HDP İl Binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine de selam gönderen Bakan Gül, Mardinli anne ve babaların çocuklarına sahip çıkarak yeni Aziz Sancar'lar yetiştireceğini söyledi. Bakan Gül şöyle dedi:

"Bu vesileyle teröre karşı çocuklarımızı dağda değil, okulda görmek istiyoruz diyerek evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine de Mardin'den selam gönderiyoruz. Bizler Fırat'ın kuzularını çakallara yem etmeyeceğiz. Bizler çocuklarımızı terör örgütlerine asla ama asla yem etmeyeceğiz. Bizim Mardinli evlatlarımız Aziz Sancar'lar çıkartmaya devam edecek."

Son dakika: BAKAN GÜL: ÖZEL HAYATIN KORUNMASI İLKESİ, HASSASİYETLE KORUNMALI
Son dakika: BAKAN GÜL: ÖZEL HAYATIN KORUNMASI İLKESİ, HASSASİYETLE KORUNMALI
Son dakika: BAKAN GÜL: ÖZEL HAYATIN KORUNMASI İLKESİ, HASSASİYETLE KORUNMALI
Son dakika: BAKAN GÜL: ÖZEL HAYATIN KORUNMASI İLKESİ, HASSASİYETLE KORUNMALI

Adalet Bakanı, AK Parti, Türkiye, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: BAKAN GÜL: ÖZEL HAYATIN KORUNMASI İLKESİ, HASSASİYETLE KORUNMALI - Son Dakika


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