Son dakika gündem: Bakan Özer: "Kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz" - Son Dakika

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığın bütçesi üzerinde sunum yaptı (2)

"Tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan Kovid-19 salgını ile birlikte eğitim alanında bir çok tedbiri uygulamaya koyarak salgının yayılmasını önlemeye ve olumsuz etkilerini en aza indirmeye çalıştık"

"Bu kapsamda geçtiğimiz eğitim ve öğretim yılında uzaktan eğitim sürecini başarıyla yürüttük"

"Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun da onayladığı kurallara harfiyen uyarak yüz yüze eğitime devam etme kararlılığı içerisindeyiz"

"Bir kez daha vurgulamak isterim ki, pandemi koşullarında okullar ilk açılan ve en son kapanan yerler olmalıdır"

"İstisnai durumlarda gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. Ancak kural olarak eğitimi kesintisiz bir şekilde sürdürme kararlılığı içerisindeyiz"