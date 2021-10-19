Üye Girişi
Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti - Son Dakika

Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti

19.10.2021 19:27
Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti

Son dakika haberi: Eskişehir'de tanıtımı yapılan ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çok başarılı bir kamyon.

Eskişehir'de tanıtımı yapılan ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Çok başarılı bir kamyon. Türkiye'de üretilen bir ticari aracın böyle ağır sınıf bir kamyonun yüzde 90 yerliliğe ulaşmış olması, gerçekten sektör açısından çok büyük bir değer" dedi.

İnönü ilçesindeki şanzıman fabrikasında gerçekleştirilen törenle görücüye çıkan ilk ve tek yerli şanzıman Ecotorq, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katıldığı törenle tanıtıldı. Üretiminde yerli şanzımanın kullanıldığı kamyonun direksiyonuna geçen Varank, aracı Ali Koç ile birlikte test sürüşüne çıkardı. Şanzımanla birlikte yüzde 90 yerlilik düzeyine ulaşan kamyon, Varank'tan tam not aldı. Aracı "çok başarılı" olarak nitelendiren Bakan Varank, Türk otomotiv sektörü açısından çok büyük bir değer kazandıklarını belirtti.

"YERLİ VE MİLLİ OTOMATİK ŞANZIMANIN TAKILI OLDUĞU KAMYONU TEST ETTİK"

Yerli şanzımana sahip kamyonu test eden Varan, aracın çok başarılı olduğunu kaydederek, "Biraz önce Türkiye'nin ilk ve tek yerli şanzımanını tanıttık. Bu şanzımanın bir özelliği de otomatik bir şanzıman olması. Ali İhsan Bey beni bu konuda uyardı. 'Otomatik demediniz bakanım, asıl önemli olan konulardan bir tanesi o' dedi. Yerli ve milli otomatik şanzımanın takılı olduğu kamyona bindik, test ettik. Çok başarılı bir kamyon. Türkiye'de üretilen bir ticari aracın böyle ağır sınıf bir kamyonun yüzde 90 yerliliğe ulaşmış olması, gerçekten sektör açısından çok büyük bir değer. Daha önce yine Ecotorq motorlarını TÜBİTAK'ın desteğiyle geliştirilmişti. Bu motoru hem Türkiye'deki kamyonlarda hem de bunu lisansıyla üreten ülkeler vardı. Lisansımızı başka ülkelere ihraç etmiştik. Şimdi yine aynı şey, devletimizin destekleriyle geliştirilen otomatik şanzıman için de geçerli. Bu şanzımanı hem kamyonlarda kullanacağız hem de lisansıyla diğer ülkeler bu şanzımanı üretecekler, ben buna yürekten inanıyorum" diye konuştu.

"TÜRKİYE YILDA 2 MİLYON ARAÇ ÜRETEN BİR ÜLKE"

Türkiye'de otomotiv endüstrisinin büyük bir dönüşümden geçtiğini ve yılda 2 milyon araç üretildiğinin altını çizen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye'de katma değerli üretimi her zaman vurguluyoruz. Devlet olarak da katma değerli üretimin önünü açacak desteklerimiz ve politika güncellemelerimizle sektörlerle beraber çalışmaya gayret ediyoruz. Burada başarılan şey de devletimizin verdiği desteklerle Türk otomotiv endüstrisinin nereye geldiğini göstermesi açısından çok değerli. Arkamızda yüzde 90 yerliliğe ulaşmış bir kamyon var. Biraz önce test ettik, gerçekten çok güzel. Bu araçların büyük çoğunluğunun yurt dışına ihraç ediliyor olması, burada ürettiğimiz her katma değeri ihraç ederek ülkemizin ekonomisine daha büyük katkı sağlamasını bizzat yaşayarak görmemiz bizim açımızdan mutluluk verici. Otomotiv endüstrisi büyük bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümü yakalamak üzere gayret sarf ediyoruz. Elektrikli ve otonom araçlarla ilgili zaten Türkiye gerekli adımları atıyor. Türkiye yılda 2 milyon araç üreten bir ülke ve bu 2 milyon araçtaki rekabetçiliğimizi korumamız için bu dönüşle ilgili yapmamız gerekenler var. endüstriyle beraber bu dönüşümü de yakalayacağımızı görebiliyoruz" dedi.

"FARKINDA OLMADAN YÜZDE 25 DAHA GÜÇLÜ BİR ŞANZIMAN YAPTIK"

Şanzımanı ürettiklerinde orijinal şanzımanla karşılaştırdıklarını ve yerli şanzımanın yüzde 25 daha güçlü olduğunu fark ettiklerini aktaran Ford Otosan Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan İlkbahar, "Biz şanzıman yaparken, test aşamasına geldiğimiz zaman bir dişli tamamen kırılıyordu. Aylarca uğraştık ve sonunda çözümünü bulduk. Arkadaşlardan bir tanesi 'Orijinal şanzımanı deneyelim' dedi. Ama biz farkında olmadan yüzde 25 daha güçlü bir şanzıman yaptık, ek bir para harcamadan. Bundan birkaç ay önce Almanya'da bir firma bütün araçları yan yana koyarak test etti. Motor, şanzıman ve diferansiyel grubu olarak en iyisi bu seçildi" ifadelerini kullandı.

(Abdullah Güçlü - Şevket Can Çikot/İHA)

Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti
Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti
Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti
Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti
Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti

Mustafa Varank, Eskişehir, Tragger, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı 20:06 Türkiye'den 3 ülkeye sert bildiri tepkisi: Mısır, Doğu Akdeniz'de işbirliği yapabileceği gerçek adresi halen kavrayamadı Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti 18:54 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi 18:50 Palu ailesi davasında 3 tutuklu sanığın tahliyesine karar verildi
Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi 18:14 Deniz Bulutsuz ve Ozan Güven davasında tanık ifadesi ortaya çıktı: 'Nasıl seviştiğinizi de anlat' dedi Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız 17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz 17:11 Fahiş fiyat tartışmalarına BİM'den cevap: Yüksek fiyatların sorumlusu biz değiliz
Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:53 Kur'an kursunda skandal! 15 yaşındaki çocuğa aylarca cinsel istismarda bulunmuşlar 16:02 "Saldırmak için bekliyorlar" diyen Tümamiral Yaycı: S-400'ler bir an önce aktive edilip güvenliğimiz sağlanmalı

Son Dakika Haberleri
18:53 Pjanic kritik karşılaşmada sahaya çıkacak mı? Beşiktaş-Sporting maçında ilk 11'ler netleşti
18:51 Rekabet Kurulu'ndan, sahibinden.com'a soruşturma
18:19 Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak
18:15 Başkan Ali Koç'un aylar önce yaptığı çağrı karşılık buldu! Metin Tokat, MHK üyeliğinden ayrıldı
18:05 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
17:53 Prens Selman'dan Fenerbahçe atağı! Newcastle United, Altay Bayındır için adım atıyor
17:49 Polisin sezgileri doğru çıktı! Dur ihtarına uymayan araçtaki 10 kişi de hırsızlıktan sabıka yemiş
17:48 Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor
17:30 Bülent Arınç, Erdoğan'la ilgili soruya hikayeyle cevap verdi: Beni kodese mi tıkacaksınız
17:27 Renault'nun Slovenya fabrikası elektronik parça sıkıntısı sebebiyle 350 kişiyi işten çıkaracak
Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü Babacan'dan Bahçeli'yi çok kızdıracak sözler! Eski videolarını izletti, kendini tutamadı güldü         
20:11
Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin deplasmanda Antwerp'le karşılaşacağı maç seyircisiz oynanacak         
20:03
66 yaşındaki yaşlı adam, durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti 66 yaşındaki yaşlı adam, durakta otobüs beklerken hayatını kaybetti         
18:53
Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak Bülent Arınç'tan gündem olacak sözler: CHP'nin oyları artıyor, artacak         
18:20
Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor Tıp dünyasının favorisi at nalı yengeci! Yemek yemeden 1 sene yaşıyor, mavi kanının litresi 15 bin dolara satılıyor         
17:48
Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince Laf attığı gruptan dayak yiyeceğini fark edince "Bunlar PKK'lı" diyerek çevreden yardım istedi         
17:14
Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş Kiralık oda ilanı için görüşmeye giden genç kız dehşeti yaşadı! İçeceğine ilaç katılıp gece boyunca tecavüz edilmiş         
17:10
Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak Amazon, ABD genelinde 150 bin mevsimlik işçi alacak         
16:43
Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı Sümeyye Erdoğan, kayınpederi Özdemir Bayraktar'ın tabutuna yaş dolu gözlerle baktı         
15:16
İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi         
14:07
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi         
13:22
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor         
12:39
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 20:36:33. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika... Bakan Varank ilk ve tek yerli şanzımanlı kamyonu test etti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement