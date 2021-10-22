Son dakika... Balıkesir'de 69 şahsa polis ve jandarmadan 'Huzur' operasyonu - Son Dakika

Balıkesir'de polis ve jandarma ekiplerinin 'Huzur' operasyonları kapsamında yaptıkları asayiş ve uyuşturucu operasyonlarında 69 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 5 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde 21.10.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda 26 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 3 adet ateşli silah ve bu silahlara ait 13 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 3 adet fişek ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Altıeylül, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Susurluk ve Gönen 20 Ekim 2021 tarihinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında 29 aranan şahıs gözaltına alınırken, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticaretini, kullanımını ve sokak satıcılarının faaliyetlerini önlemeye yönelik olarak 21/10/2021 tarihinde il merkezi, Edremit, Gömeç ve Havran ilçelerinde yapılan 10 ayrı çalışmada, 14 şüpheli şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıstan 2'si tutuklandı ve 1'i adli kontrol kararıyla, diğer yakalanan 11 şahıs ise haklarında yapılan adli işlemler neticesi serbest bırakıldı. Olaylarla ilgili yapılan aramalarda 81,83 gram metamfetamin, 13,05 gram esrar, 0,44 gram bonzai, 16 adet sentetik ecza hap, 3 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan payp aparat ele geçirildi. - BALIKESİR