Son dakika: Balıkesir'deki kazaya ilişkin tırın sürücüsü tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Balıkesir'de yola dökülen salçaların neden olduğu zincirleme trafik kazasına ilişkin, tırın sürücüsü tutuklandı.

Balıkesir'de yola dökülen salçaların neden olduğu zincirleme trafik kazasına ilişkin, tırın sürücüsü tutuklandı. Kazanın ardından gözaltına alınan C.U'nun işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen C,U'nun tutuklanmasına karar verildi. Balıkesir- Bursa kara yolunun 15. kilometresindeki Yeniköy mevkisinde, C.U. (55) yönetimindeki 10 AGD 046 plakalı tırdan yola dökülen salçalardan dolayı kayan 18 araç çarpışmıştı. Zincirleme trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından tır sürücüsü C.U, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Balıkesir, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika: Balıkesir'deki kazaya ilişkin tırın sürücüsü tutuklandı - Son Dakika

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