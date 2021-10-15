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Son dakika: Batman'da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı - Son Dakika

Son dakika: Batman'da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı

15.10.2021 10:56
Son dakika: Batman'da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı

Son dakika haberi... Batman'da aralarında çocuğa cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay ve 9 ayrı suçtan 16 yıl 10 ay 20 gün cezası bulunan hamile bir kadının da bulunduğu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve tutuklama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Batman'da aralarında çocuğa cinsel istismar suçundan 18 yıl 9 ay ve 9 ayrı suçtan 16 yıl 10 ay 20 gün cezası bulunan hamile bir kadının da bulunduğu, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve tutuklama kararı bulunan 5 kişi yakalandı.

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Batman kent merkezinde emniyet müdürlüğüne bağlı ekiplerce çeşitli adreslerde yapılan aramalarda, 28 Ağustos 2021 - 14 Ekim 2021 tarihleri arasında çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişinin gözaltına alınarak adli mercilere teslim edildiği belirtildi. Açıklamada, Tilmerç Mahallesinde 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan toplam 18 yıl 8 ay 28 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A., Seyitler Mahallesi Ozanlar Caddesi üzerinde 9 dosyadan 16 yıl 10 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve hamile olduğu tespit edilen A.G., Seyitler Mahallesinde silahla yağma suçundan toplam 18 yıl 5 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ç., Gültepe Mahallesi İbrahim Hakkı Caddesi üzerinde yapılan aramada 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan toplam 17 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.I. ve Milli Egemenlik Bulvarı üzerinde hırsızlık suçundan 17 yıl 9 ay 25 gün hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. adlı kişilerin yakalanarak adalete teslim edildiği, hamile kadının cezasının ise savcılık kararıyla ertelendiği belirtildi. - BATMAN

Batman, Ekim, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Batman'da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Batman'da aralarında çocuk istismarcısının da bulunduğu 5 kişi yakalandı - Son Dakika
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