Son dakika: Beyrut'taki olaylarda göstericilere ateş açan bir asker hakkında soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Lübnan ordusu, 14 Ekim perşembe günü başkent Beyrut'ta yaşanan olaylarda sırasında göstericiler üzerine ateş açan bir asker hakkında soruşturma açıldığını bildirdi.

Lübnan Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, iki gün önce Beyrut'ta patlak veren olaylar sırasında bir askerin göstericilere yönelik ateş açtığına dair sosyal medyaya görüntüler düştüğü belirtildi.

Açıklamada, söz konusu olaylarda ateş açan askerin ilgili yargı makamlarının gözetiminde soruşturmaya alındığı kaydedildi.

Beyrut'ta yaşanan olaylar

Lübnan'da Şii Hizbullah ve Emel Hareketi destekçilerinin Beyrut Limanı'nda geçen yıl meydana gelen patlamayı soruşturan Hristiyan hakim Tarık el-Bitar'ın yerine başkasının atanması talebiyle 14 Ekim'de Beyrut Adalet Sarayı'na yürüdüğü sırada üzerline ateş açılmış, olayda 7 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Saldırı Beyrut'un Et-Tayyuna bölgesinde gerçekleşirken olaylar daha sonra Hristiyanların yaşadığı Ayn er-Rumana ve Şiilerin yaşadığı Eş-Şiyah mahallelerinin kesiştiği noktalarda yaklaşık 5 saat boyunca devam etmişti.

Hizbullah ve Emel Hareketi, destekçilerinin üzerine ateş açılmasından Hristiyan Lübnan Güçleri Partisine bağlı silahlı grupları sorumlu tutmuştu.

Lübnan Güçleri Partisi ise Hizbullah ve Emel Hareketinin suçlamalarından sonra yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın ülkede düştüğü zor durumdan kurtulmak için acı olayları fırsata çevirmek üzere suçlayıcı bir tutum sergilediğini" savunmuştu.