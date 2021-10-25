Son dakika! "Beyşehir Gölü kurumasın" yazılı pankart açarak göldeki su seviyesine dikkat çektiler - Son Dakika

İzmir'den Beyşehir ilçesine gelen yelken sporcuları, göl üzerinde "Beyşehir Gölü kurumasın" yazılı pankart açarak, su seviyesi giderek azalan Beyşehir Gölü'ne dikkat çekti.

İzmir'den "Linea Rossa" adlı yelkenli katamaran ile ilçeye gelen yelken sporcuları Onur Tok ve Mehmet Aksakal, Beyşehir Belediyesi'nin de destek verdiği Beyşehir Gölü üzerinde düzenlenen yelken sporu etkinliğine katıldı.

Etkinlik çerçevesinde Karaburun plajında tatlı sulara indirilen yelkenli katamaran, kumsalın açıklarında gerçekleştirdiği gösterinin ardından rüzgar sörfüyle ilerlediği Beyşehir ilçe merkezindeki kıyılara geldi.

Aşk Adası önüne geldiğinde yelkenli üzerinde "Beyşehir Gölü kurumasın" yazılı pankart açan sporcular, son zamanlarda su seviyesi ile ilgili sorunlar yaşayan Beyşehir Gölü'nün güzelliklerinin kaybolmaması adına farkındalık oluşturmaya çalıştı.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere yaptığı açıklamada, Beyşehir'e davet ettikleri Naci Gül'ün, "Beyşehir Gölü'nün öne çıkması için üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırım" sözünün ardından Linea Rossa sponsorluğunda ilçeye gelen yelken sporuna gönül veren isimlerle bir etkinlik düzenlediklerini belirtti.

Yelken sporcusu Onur Tok ise Linea Rossa sponsorluğunda Türkiye çapında çeşitli teknelerle yelken yarışlarına katıldıklarını hatırlatarak, "Buradaki amacımız da, Beyşehir Gölü'nde de yelken yapılabileceğini göstermek ve belki ilerleyen zamanlarda Beyşehir Gölü'nde bir yelken kulübü kurulmasına vesile olmak. Farkındalık yaratıp göllerimizin daha dikkatli kullanılması için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz." dedi.

Yelken sporcusu Mehmet Aksakal ise sporcu arkadaşıyla birlikte milli takım düzeyinde de olmak üzere yıllarca yarışlara katıldıklarını hatırlatarak, "Beyşehir Gölü başta olmak üzere, birçok gölümüzde su sporlarına ilgi, alaka ve sevginin geliştirilebileceğini düşünüyoruz. Bu, zaman içerisinde olacaktır tabii ki. Belediye başkanımız gibi, sporu destekleyen insanların, Linea Rossa gibi markaların desteğiyle bu yıllar içerisinde gerçekleşecektir. Umarım biz uzun bir yolculuğun başlangıcına fayda sağlıyoruzdur." dedi.