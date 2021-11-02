Çalışmalarıyla başta depresyon ve diğer psikolojik bozuklukların teşhis ve tedavisinde önemli rol oynayan, bilişsel davranışçı terapinin öncüsü Amerikalı psikiyatrist Dr. Aaron Beck, 100 yaşında hayatını kaybetti.

BBC'deki habere göre, Beck Bilişsel Davranışçı Terapi Enstitüsü, Beck'in pazartesi sabahı evinde huzur içinde öldüğünü açıkladı.

Enstitünün kurucularından Beck'in kızı Dr. Judith Beck, babasının çalışmalarının akıl sağlığı alanında oldukça önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Başlangıçta depresyonu yönetmek için geliştirilmiş olan Bilişsel Davranışçı Terapi, insanların hisleri ve davranışlarını iyileştirmek için düşünme şeklini değiştirmeye yardımcı olmayı amaçlayan bir terapi yöntemi.

Dr. Beck, bu yönteme ilişkin yüzlerce makale ve 25 kitap yayımladı.