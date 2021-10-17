Son Dakika | Bingöl'de ormanlık alanda çıkan yangınlar söndürüldü

Bir son dakika haberine göre ??????? Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki iki köyde ormanlık alanda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü.

??????? Bingöl'ün Kiğı ilçesindeki iki köyde ormanlık alanda çıkan yangınlar büyümeden söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Baklalı ve Yumaklı köylerindeki ormanlık bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı görenler durumu Orman İşletme Müdürlüğüne bildirdi. Yangını 20 personel, 2 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, Kiğı Belediyesine ait itfaiye aracı ile vatandaşların da desteğiyle büyümeden söndürdü.

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