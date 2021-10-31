Son dakika: Bingöl'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı - Son Dakika

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Özgürdemir ile yolculardan Merve Kandemir (23) ve Yüksel Buketçi (26) yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 12 AP 977 plakalı otomobil, Saray Mahallesi Berti Kavşağı'ndaki trafik ışıklarında bekleyen Ümit Özgürdemir'in (29) kullandığı 34 BPD 460 plakalı otomobile çarptı.

Bingöl 'de bir otomobilin trafik ışıklarında bekleyen araçlara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

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