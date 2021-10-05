Son dakika: Bir kişinin öldüğü ve bir kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavganın şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Eskişehir'de 1 kişinin öldüğü ve 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın şüphelilerinden Nazım A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şirintepe Mahallesi Asilzade Sokak'taki bir apartmanda gerçekleşen silahlı kavgada Tarık Ö. olay yerinde hayatını kaybederken, Barış Z. ise ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda kavgada tabancayı ateşlediği tespit edilen şüpheli Nazım A. ve olayla ilgisi bulunan Bayram Ç. saklandıkları adreste yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Bayram Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan Nazım A. ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'nden alınan salık raporu akabinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis ekiplerinin olay hakkındaki soruşturması sürüyor. - ESKİŞEHİR
Kaynak: İHA
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