Son dakika... Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahlat istikametine giden T.S. yönetimindeki 50 FP 742 plakalı tır, Tatvan ilçe girişinde M.Ş.B'nin kullandığı 34 EAM 146 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Devrilen tırın sürücüsü ile kamyonette yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.
Ağır yaralı kamyonet sürücüsü M.Ş.B., müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, araçların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.
Kaynak: AA
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