Son dakika... Bitlis'te tır ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı - Son Dakika

Devrilen tırın sürücüsü ile kamyonette yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı.

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