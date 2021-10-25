Son dakika haber... BODRUM'DA 2 OTOMOBİL VE 1 MİNİBÜSÜN KARIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir otomobil, tali yoldan çıkan başka bir otomobile çarparak takla atarken, kazada 2 otomobil ve 1 minibüste hasar meydana geldi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Müskebi Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bodrum istikametine gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 16 AET 592 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan 34 DTP 539 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil devrildi. Tali yoldan çıkan otomobil ise park halinde duran minibüse çarptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Öte yandan, kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; ana yolda seyir halinde ilerleyen otomobilin tali yoldan çıkan otomobile çarpması ve takla atması yer aldı.