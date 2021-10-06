Son dakika! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖZALTINA ALINAN ÖĞRENCİLERDEN 3'ÜNE TUTUKLAMA TALEBİ - Son Dakika

Haber: Özden ATİK İstanbul DHA

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde yaşanan olaylarda Rektör Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu 7 öğrenciden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.Boğaziçi Üniversitesi'nde dün yaşanan olaylar sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan şüphelilerden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi. Şüpheliler nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler.