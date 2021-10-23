BOĞAZİÇİ Üniversitesi'nde eylem yaparken gözaltına alınan 45 kişiden 42'si emniyetten serbest kalırken 3 kişi ise adliyeye sevkedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri dün akşam saatlerinde Boğaziçi Üniversitesi'nde eylem yapan göstericilere müdahale etti. Gözaltına alınan 45 kişi İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 42 kişi savcılık talimatıyla serbest kalırken 3 kişi ise adliyeye sevk edildi
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE GÖZALTILAR: 45 KİŞİDEN 42'Sİ SERBEST BIRAKILDI - Son Dakika