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Son dakika: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika

Son dakika: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi

05.10.2021 13:40
Son dakika: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi, System.String[]

Son dakika haber: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda 3. kademede eğitim alan öğrenciler, öğretmenleri gözetiminde Gölcük Bulvarı'ndaki Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nı ziyaret etti.

Burada ilk etapta teorik eğitimden geçirilen öğrencilere, trafik polisi tarafından eğitim parkurunda trafik kuralları anlatıldı.

Yaya geçitlerinin dikkatli kullanılmasını isteyen ekipler, emniyet kemeri takılması ve servis araçlarından inerken dikkatli olunması konusunda öğrencileri uyardı.

Son dakika: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi
Son dakika: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi
Son dakika: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi

Engelli, Gölcük, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bolu'da zihinsel engelli öğrencilere trafik eğitimi - Son Dakika
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