Son dakika... Bosna Hersek Meclisi, Savunma Bakanı Podzic'in görevden alınmasını kabul etmedi - Son Dakika

Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic'in, Bosna Hersek Temsilciler Meclisinde yapılan oylamada görevde kalması kararı çıktı.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija'nın tek taraflı kararlar aldığı gerekçesiyle görevine son verdiği Podzic hakkında nihai karar, ülke anayasası gereği, Bosna Hersek Temsilciler Meclisince oylandı.

Milletvekillerinden 20'si görevden ayrılmasına "hayır", 7'sinin "evet" oyu kullanması sonucu Podzic, Savunma Bakanlığı görevine devam edecek.

Bakan Podzic, 9-16 Ekim'de Sırbistan ile yapılması planlanan ortak askeri tatbikatı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal etmişti.

Tegeltija da Podzic'in bu kararını "komşu Sırbistan'a karşı diplomatik olmayan tavır" şeklinde nitelendirmiş ve kendisini görevden aldığını açıklamıştı.

Tegeltija'nın kararı, oylama yapılması için Meclis sunulmuştu.