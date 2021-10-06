Yasaklı bölgede alkol tüketirken yakalanmanın cezası 350 avro. Bu karar şehrin merkezi bölgelerinde alkollü kişilerin yol açtığı güvenlik sıkıntısı ve gürültü nedeniyle gelen şikayetler üzerine alınmıştı.

Haftanın 7 günü 24 saat boyunca uygulanacak yasak, Şubat 2020'de yürürlüğe girmişti. İlk dönemde gece yarısı ile sabah saatleri arasında uygulanıyordu.

Kent merkezindeki turistik bölgeleri kapsayan yasağa yeni meydan ve caddeler eklendi.

Belçika 'nın başkenti Brüksel 'in merkezindeki "alkolsüz bölge"nin sınırları ve alkol yasağının süresi artırıldı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika: Brüksel'deki 'alkolsüz bölge' daha da genişletildi - Son Dakika

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