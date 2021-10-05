Son dakika! Burkina Faso'daki terör saldırısında ölü sayısı 14'e çıktı - Son Dakika

Burkina Faso'da, orduyu hedef alan terör saldırısında ölen askerlerin sayısı 14'e yükseldi.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Centre-Nord bölgesindeki Yirgou askeri kampına dün düzenlenen saldırıda, 14 askerin yaşamını yitirdiği, 7 askerin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda ölü sayısı 9, yaralı sayısı da 5 olarak açıklanmıştı.

Komşu ülke Mali'de faaliyet gösteren El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzey ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Burkina Faso, Sahel'deki diğer komşusu Nijer ile ortak askeri operasyonlar düzenlese de Mali'de konuşlu terörist grupların gücünü zayıflatamıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, yılbaşından bu yana 17 bin 500 kişi güvenlik sebebiyle ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.