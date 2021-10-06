Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatta elektrik akımına kapıldıktan sonra arkadaşları tarafından üzeri toprakla örtülen işçi, hastanede tedavi altına alındı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Sulhiye Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan Engin Akbulut (19), elektrik akımına kapıldı.
Sağlık ekiplerini çağıran mesai arkadaşları, üzerindeki elektriği atması için Akbulut'un vücudunun büyük bölümünü toprakla örterek ambulans beklemeye başladı.
Kısa sürede gelen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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