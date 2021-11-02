BURSA'da 3'üncü kattaki evinin balkonunda çamaşır astığı sırada beton zemine düşen Hasna Artaş (57), hayatını kaybetti. Artaş'ın balkondan düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olay, Osmangazi ilçesinin Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. 3 katlı binanın son katındaki evinin balkonunda çamaşır asan Hasna Artaş, iddiaya göre dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Artaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Artaş'ın cansız bedeni, olay yerindeki savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan Hasna Artaş'ın düşme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.