Son dakika! Bursa'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kameralarına yansıdı - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Alınan bilgilere göre henüz kimliği belirlenemeyen kişi, İnegöl Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi'nde bir fabrika önünde bulunan bisikleti alarak kayıplara karıştı.

Bisiklet sahibinin, bisikletinin çalındığını bir süre sonra fark ederek durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen emniyet ekipleri, çevredeki fabrikalara ait güvenlik kameralarını inceleyerek, hırsızlık zanlısının eşkalini tespit etti.

Hırsızlık zanlısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan bisikletin çalınma anı, bölgedeki fabrikaların güvenlik kameralarına yansıdı.