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Son dakika... Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika

Son dakika... Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

07.10.2021 12:28
Son dakika... Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Son dakika haber: Bursa'da husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren, eniştesi İbrahim Çakar'ı (68) ise yaralayan Erdal Bayram'a (41) ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezası verildi.

Bursa'da husumetli olduğu dayısı Kamil Kuzey'i (65) sırtından pompalı tüfekle vurarak öldüren, eniştesi İbrahim Çakar'ı (68) ise yaralayan Erdal Bayram'a (41) ağırlaştırılmış müebbet ve 6 ay hapis cezası verildi. Kararda iyi hal indirimi uygulanmadı.

Olay, 18 Şubat 2020 tarihinde Gemlik ilçesinde bulunan, İstiklal Caddesi'ndeki dönerci dükkanında meydana geldi. Erdal Bayram, iddiaya göre daha önce ailevi meselelerden tartıştığı dayısı Kamil Kuzey'in dönerci dükkanına geldi. Bayram, eniştesi İbrahim Çakar'ın da bulunduğu iş yerinde tartıştığı Kamil Kuzey'e, yanında bulunan pompalı tüfekle ateş etti. Silahtan çıkan saçmalar, Kamil Kuzey ile İbrahim Çakar'a isabet etti. Erdal Bayram, olay sonrası kaçarken, saçmalar sırtına isabet eden Kamil Kuzey, hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi. İbrahim Çakar ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olaydan hemen sonra Gemlik Jandarma Komutanlığı'na giden Erdal Bayram, teslim oldu. İfadesinin ardından adliyeye çıkartılan Bayram, tutuklanarak cezaevine kondu.

Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında 'kasten adam öldürmek' ve 'yaralama' suçlarından dava açılan Erdal Bayram'ın, karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Öldürülen Kamil Kuzey'in eşi Hanife ve oğlu Levent Kuzey ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya Erdal Bayram, Bursa E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Yaptığı savunmasında, olayda kullandığı pompalı tüfeği internetten aldığını söyleyen Bayram, şunları söyledi, "Bunlar tehdit ve şantaj yolu ile benim ailemi çalıştırıyorlarmış. Benim için de aslı olmayan dedikodular çıkardılar. Farklı numaralardan beni arayan bazı kişiler, 'bana kadın lazım, neredesin, evin nerede' demeye başladı. Arkadaşlarım ve akrabalarım beni içten vurmaya çalıştı. Nereye gitsem iş bulamadım. Sounda, yurt dışına giderek bazı ülkelerde şantiyeci olarak çalıştım. Yurt dışında çalışırken arkadaşımdan, dayım ve ailesinin anneme yönelik yaptıkları hareket ve hakaretleri öğrendim. Sinirlenip Gemlik'e geldim. O gün, Kamil Kuzey'in iş yerine gittim. İçeride, Kamil Kuzey'in yanı sıra eniştem olan İbrahim Çakar da vardı. Dayım ile tartışmaya başladık. Sinirlenip, pompalı tüfekle ayaklarına doğru iki el ateş ettim. Bu sırada eniştem de kendini kenara attı. Öldürme kastım yoktu. Sadece kendisini korkutmak istedim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda tutuklu sanık Erdal Bayram'a, dayısı Kamil Kuzey'i 'tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, İbrahim Çakar'a karşı yaralama suçundan da 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, oy çokluğu ile sanığa iyi hal indirimi uygulamadı. - BURSA

Ağırlaştırılmış Müebbet, İstiklal Caddesi, Bayram, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Bursa'da pompalı tüfekle dayısını öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis - Son Dakika
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