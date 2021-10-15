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Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı - Son Dakika

Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı

15.10.2021 16:07

Son dakika haberleri... Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada çıkan yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı.

Bursa'nın Kestel ilçesinde, tekstil ürünlerinin olduğu bir fabrikada çıkan yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı. Küle dönen fabrika havadan drone ile görüntülendi.

Kestel ilçesinde tekstil fabrikasında saat 12.30 sularında yangın çıktı. Fabrikadaki yanıcı maddeler sebebiyle yangın hızla büyüdü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve AFAD ekibi ile 112 ekibi gönderildi. Can kaybının yaşanmadığı fabrika küle dönerken, işçiler ise içerdeki top kumaşları tahliye etmek için büyük çaba sarf etti. Yangını itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla, 3 saatin sonunda kontrol altına alındı. Drone ile havadan çekilen görüntülerde kısmi alevlerin olduğu gözlenirken, ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.

(Hakan Gönül - Abdullah Çibir-İHA)

Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı
Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı
Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı
Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı
Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı

Fabrika, Yangın, Kestel, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Bursa'da tekstil fabrikasındaki büyük yangın 3 saatin sonunda kontrol altına alındı - Son Dakika
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