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Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'in 46. yaşını kutladı - Son Dakika

Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'in 46. yaşını kutladı

22.10.2021 11:28
Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'in 46. yaşını kutladı

Son dakika haberleri: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (HAK-İŞ) 46. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Bilgin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kurulduğu günden bu yana emeğin ve emekçinin yanında olan HAK-İŞ Konfederasyonunun 46. yılını kutluyor, Genel Başkan Mahmut Arslan ve HAK-İŞ ailesinde yer alan tüm işçi kardeşlerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Vedat Bilgin, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, HAK-İŞ'in 46. yaşını kutladı - Son Dakika


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